Сати Казанова заявила о переезде в Италию

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова решила с мужем эмигрировать в Италию, и насовсем покинуть Россию.

«У нас в Италии был дом, и, скорее всего, большую часть жизни мы проведем там. Пока мы в основном базируемся в Москве, и это из-за меня, поскольку моя работа, коллеги, музыканты – все это связано пока еще в большей степени с Россией, но если вы заметили, я часто употребляю слово «пока», что говорит о том, что со временем я буду все больше и больше становиться независимой территориально от России, а значит, меня ничего держать не будет», – рассказала Сати в интервью WMJ.ru.

Сейчас певица занята проектом Sati Ethnica, которая весной выпустит новый альбом.

Ранее музыкант и рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) пожаловался на «нищую» жизнь в Дубае, куда он решил уехать вместе с женой и музыкантами. Его вынужденная эмиграция произошла после того, как СК заподозрил его в пропаганде наркотиков.