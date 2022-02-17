Силы НАТО прибыли в Литву из Германии

В Литву из Германии прибыли подкрепления контингента НАТО, находящегося в Рукле, сообщил бундесвер. Тем временем Великобритания собралась перебросить войска и технику в Эстонию.

В сообщении говорится, что «первая крупная маршевая группа сил подкрепления бундесвера достигла боевой группы EFP (расширенное передовое присутствие, программа НАТО) в Литве». СМИ сообщают, что в четверг в Литву из ФРГ прибыли 130 военных и 60 транспортных средств.

Минобороны Литвы сообщало, что прибытие сил из Германии – это якобы ответ на «все более агрессивные в последнее время военные действия РФ у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии», передает РИА «Новости».

Кроме того, британское минобороны сообщило, что Великобритания «удваивает численность личного состава в Эстонии и направляет дополнительное оборудование, включая танки и боевые бронированные машины». Переброску начнут в четверг. В Эстонию британских военных перебросят из Германии и Великобритании. Их прибытие в Эстонию ожидается на следующей неделе. Как указало военное ведомство Великобритании, большинство из 350 королевских морских пехотинцев из 45-го батальона специального назначения уже прибыли в Польшу.

Вертолеты Apache скоро отправятся на учения с союзниками в Восточной Европе, четыре дополнительных британских самолета Typhoon начнут патрулировать небо в Восточной Европе, сообщил Лондон. Также сообщается, что британский военный корабль HMS Trent патрулирует Средиземное море вместе с союзниками по НАТО, а HMS Diamond готовится отправиться в регион.

Напомним, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что требования РФ по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора, кроме как приспособиться альянс изучает возможности корректировки присутствия своих войск в Восточной Европе. Перед этим он сообщил, что НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.