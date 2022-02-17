Radio ZET – в Польше задумались о строительстве «современного забора» на границе с Россией

О планах укрепления мер безопасности на границе с Калининградской областью объявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. В беседе с Radio ZET он подчеркнул, что поляки намерены защищать свои границы самыми современными методами, и добавил, что, хотя ситуация на польско-белорусской границе сегодня уже относительно спокойная, польские власти вовсю готовятся принять волну украинских беженцев.



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«Мы объявляем — и это входит в деятельность Пограничной службы — об укреплении наших мер безопасности на границе с Калининградской областью», — заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. В беседе с радиостанцией Radio ZET он подтвердил намерение построить электронный забор на польско-российской границе. «Мы хотим ещё сильнее укрепить наши границы современным способом», — добавил он.

Скуркевич не верит в отступление России, потому что, по его словам, разведданные не соответствуют полностью заявлениям Москвы. Он считает, что это «скорее перегруппировка», а не отвод армии. По его мнению, на данный момент нельзя исключать ничего, в том числе ограниченную военную атаку РФ на Украину.

На фоне этой обстановки в ближайшие дни состоится серия значимых встреч, в том числе визит в Польшу министра обороны США. «Состоится встреча с министром Блащаком, объявлена ​​встреча с президентом», — подчеркнул замминистра. В интервью ZET он назвал нынешнюю обстановку «действительно очень сложной и динамичной».

Скуркевич также подчеркнул, что польские власти работают над тем, чтобы оперативно принять меры в случае наплыва волны беженцев с Украины. «Если наступит кризис, эта волна может насчитывать около миллиона человек», — пояснил он.

В свою очередь, ситуацию на польско-белорусской границе он назвал относительно спокойной по сравнению с октябрём или ноябрём, хотя и сегодня ежедневно происходит до нескольких попыток нелегального пересечения, и поэтому польская армия держит руку на пульсе.