Эйдман: “Ихтамнеты” пытаются спровоцировать украинцев. Но на большую войну Путин, над параноидальной трусостью которого смеется весь мир, не решится никогда

После хамско-шизоидного ответа МИД на предложения американцев терпение у них закончилось. Все, Путина больше никто успокаивать психотерапевтическими беседами не будет. Байден уже сказал, что звонить ему не собирается. Время уговоров прошло.

“Ихтамнеты” на Донбассе пытаются спровоцировать украинцев по югоосетинскому образцу 2008 года, чтобы развязать Кремлю руки. Но и в этом случае речь может идти только о локальной интервенции из пиратских республик, под их брендом.

Путину это ничего не даст, кроме новых проблем. А на большую войну человек, над параноидальной трусостью которого смеется весь мир, не решится никогда.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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