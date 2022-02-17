Зеленский о помощи Запада: Нам люди с чужими флагами не нужны

Военные люди с чужими флагами на территории Украины не нужны, это приведет к дестабилизации во всем мире, сообщил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя помощь Запада.

«Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя «защищать». Но мы хотим все остальное», – сообщил Зеленский агентству «РБК-Украина», передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира. Однако, по его словам, Москва якобы не готова к реальному разговору.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит некоторые сигналы о возможных договоренностях западных партнеров с Россией за спиной Киева.

Вместе с тем политик заявил, что наличие таких договоренностей не пугает власти Украины. «Мы не боимся тех небольших договоренностей, которые могут быть за нашей спиной, поскольку большинство партнеров поддерживает нашу позицию, потому что за нами правда», – сообщил Зеленский. Как считает политик, центр принятия решений по ситуации вокруг Украины находится в Киеве. «Все решения относительно Украины принимаются именно на Украине, поэтому именно к нам приезжают европейские лидеры и партнеры», – сказал он.

В этот же день бывший министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил страны Запада в том, что их нагнетание «вторжения России» носит характер «экономической диверсии».

Накануне президент США Джо Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами. Он также пообещал не отправлять американские войска воевать на Украину.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о якобы планируемом Россией «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжения РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.