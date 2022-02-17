 

НАТО изучит возможность корректировки присутствия в Восточной Европе

17.02.2022, 18:42, Новости дня
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Требования РФ по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора, кроме как приспособиться альянс изучает возможности корректировки присутствия своих войск в Восточной Европе, сообщил в четверг глава НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN.

По его словам, сосредоточение Россией войск в приграничных с Украиной территориях, а также требования РФ по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора кроме как приспособиться».

«Поэтому мы изучаем наше присутствие в восточной части альянса, чтобы убедиться, что нет пространства для недопонимания о приверженности, желании и возможности НАТО защищать и оборонять всех союзников», –  цитирует ТАСС Столтенберга.

Ранее МИД опубликовал свою реакцию на ответ США по гарантиям безопасности, в котором  Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.

Во вторник президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.



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