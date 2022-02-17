Украинские дипломаты удивляют Европу своими заявлениями о РФ

Посол Украины в Сербии Александр Александрович, покидающий свой пост, решил напоследок рассказать сербам о «тяжелом положении экономики в России», добавив немного истории в лекцию.

По его словам, война между Россией и Украиной началась еще в 1990 году, когда Украина стала независимой, а Москва якобы сразу попыталась ее вернуть себе.

«Если не учитывать Москву и Петербург, то экономика РФ находится в тяжелом положении. Если вы отъедете пятьдесят километров от Москвы, то там все ужасно… в Архангельске, Нижнем Тагиле, Курске, Иркутске, Новосибирске, там что-то страшное, очень бедно. Впервые в этом году средняя зарплата и пенсия в Украине стали больше российских. Не говорю уже об алкоголизме, наркомании, это действительно что-то ужасное. Эта русская вакцина «Спутник V», у нее есть негативный эффект – бесплодие», – цитирует его Telegram-канал «О Сербии по-русски».

Такому заявлению удивился депутат от правящей сербской прогрессивной партии Милоша Банджура. Он выразил сожаление тем, что украинский дипломат вместо того, чтобы говорить о способах преодоления кризиса, потратил время на «грязные слова о России, русском народе и российском президенте».

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост с хэштегом «Россия должна быть уничтожена», но через несколько часов подпись удалил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российское посольство направило ноту в МИД Черногории.

Также консул Украины в Facebook выразил недовольство тем, что Черногория в попытках спасти провалившийся туристический сезон открыла свои границы для россиян.