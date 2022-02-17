 

Украинские дипломаты удивляют Европу своими заявлениями о РФ

17.02.2022, 16:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол Украины в Сербии Александр Александрович, покидающий свой пост, решил напоследок рассказать сербам о «тяжелом положении экономики в России», добавив немного истории в лекцию.

По его словам, война между Россией и Украиной началась еще в 1990 году, когда Украина стала независимой, а Москва якобы сразу попыталась ее вернуть себе.

«Если не учитывать Москву и Петербург, то экономика РФ находится в тяжелом положении. Если вы отъедете пятьдесят километров от Москвы, то там все ужасно… в Архангельске, Нижнем Тагиле, Курске, Иркутске, Новосибирске, там что-то страшное, очень бедно. Впервые в этом году средняя зарплата и пенсия в Украине стали больше российских. Не говорю уже об алкоголизме, наркомании, это действительно что-то ужасное. Эта русская вакцина «Спутник V», у нее есть негативный эффект – бесплодие», – цитирует его Telegram-канал «О Сербии по-русски».

Такому заявлению удивился депутат от правящей сербской прогрессивной партии Милоша Банджура. Он выразил сожаление тем, что украинский дипломат вместо того, чтобы говорить о способах преодоления кризиса, потратил время на «грязные слова о России, русском народе и российском президенте».

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов опубликовал пост с хэштегом «Россия должна быть уничтожена», но через несколько часов подпись удалил. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российское посольство направило ноту в МИД Черногории.

Также консул Украины в Facebook выразил недовольство тем, что Черногория в попытках спасти провалившийся туристический сезон открыла свои границы для россиян.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Pfizer начала доставлять свою вакцину от COVID-19 до одобрения регулятором

14.07 / Самоубийство мэра Сеула. Бывшая секретарша представила доказательства его приставаний

26.09 / Талибы хотели конфисковать украинский самолет, который должен был эвакуировать 96 человек из Афганистана – СМИ

20.08 / Криминального авторитета Лоту Гули застрелили в Анталье

30.01 / Быть партнёром, а не вассалом – Макрон поделился своим видением отношений ЕС с США

09.02 / Пентагон оценил «готовность» РФ «вторгнуться» на Украину

18.08 / Кличко: Власти «дали задание» правоохранителям испортить мою репутацию

30.01 / В госпогранслужбе Украины рассказали о росте числа отказов во въезде россиянам

18.02 / Лукашенко заявил, что не едет к Путину “чего-то просить”

13.11 / Дочь обвиняемого в насилии над детьми священника из Оренбуржья осудили условно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика