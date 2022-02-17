 

Ассоциация банков РФ перенесла форум из-за дорогого жилья в Сочи

17.02.2022, 16:25, Новости дня
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Ассоциация банков РФ впервые за всю историю проведения традиционных форумов перенесла мероприятие из Сочи в Геленджик из-за «очень дорогой» аренды жилья.

«В Сочи на сентябрь 2022 года цены на проживание отели подняли где-то на 30-50%. Естественно, это вызовет определенные сложности у наших банков, которые будут оплачивать проживание. Это приведет к серьезному удорожанию самого мероприятия, вплоть до скатывания в убыточность», – передает «Сочи-Экспресс» слова президента АБР Георгия Лунтовского.

Отмечается, что в 2022 году банковский форум должен был состояться в Сочи 7-10 сентября, однако теперь его проведение намечено на 21-24 сентября.

На это ежегодное мероприятие традиционно съезжаются руководители Банка России, главы федеральных ведомств и министерств, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, топ-менеджеры банков и представители международных финансовых организаций. На встречах они обсуждают эффективное управление компаний, развитие розничного и корпоративного бизнеса.

Еще летом Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей РФ рост цен на недвижимость. Стоимость жилья в Сочи, соответствующего всем требованиям законодательства, уже можно сравнивать с объектами в центре Москвы – в среднем она начинается от 350-400 тысяч рублей за квадратный метр.



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