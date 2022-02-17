В Украине реформ нет ни в одной сфере – Офис простых решений и результатов

“Где реформы? В условиях, когда Россия практически поставила “на ручник” всю экономику Украины, угрожая нам войной, реформы являются главным залогом успеха и выхода из кризиса. Однако практически ни в одной области этих реформ нет”, – сказано в сообщении.

Организация считает, что “за последние несколько лет было предпринято лишь несколько попыток что-то реформировать, но фактически из всех сотен государственных органов была реформирована только одна – коррумпированная ГАСИ”, Государственная архитектурно-строительная инспекция.

“На этом практически все. Кроме министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева больше на подобную реформу не решился никто. Отдельной похвалы заслуживает деятельность вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, но это тоже, к сожалению, исключение, чем правило”, – отмечают в офисе.

Его представители объяснили, что правительство Украины должно в “режиме полной боеспособности работать на усиление страны, и это усиление – быстрые и эффективные реформы”.

“Где реформы таможни, приватизации, недропользования, трудовых отношений, растаможки авто, здравоохранения, дерегуляции, образования или конкретных государственных учреждений? Почему украинцы каждый день не чувствуют, что государственные учреждения меняются/реформируются и становятся для граждан сервис-провайдером и партнером? Что коррупция и бюрократия неумолимо сокращается? На наш взгляд, главная проблема в этом вопросе – отсутствие политической воли / лидерства и ответственности за это важнейшее для страны направление в самом правительстве”, – заявили в офисе.

В организации подчеркивают, что “пока президент не ударит по столу кулаком, ничего не только не предлагается, но и не продвигается ни на шаг вперед”.

“Если сейчас, в условиях спровоцированного Россией экономического “ручника”, ставшего причиной глобального вывода капитала и бегства инвесторов, не начнется суперактивный и динамичный этап реформирования, чтобы их вернуть и приумножить, можно будет говорить о том, что Россия достигла своего”, – заявили в Офисе простых решений и результатов.

Его представители считают, что “для запуска интенсивного реформирования страны сейчас наиболее благоприятные условия, а любые отговорки – это риторика врага”.

“Стране нужна политическая воля, нужны лидеры, нужны победы и ежедневный прогресс для каждого украинца”, – подчеркнули в офисе.

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Контекст:

Офис простых решений и результатов создали в 2020 году на базе Национального совета реформ. Это негосударственная структура. Также есть одноименная общественная организация, через нее должны поступать деньги на содержание офиса. Организацию создали глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский.

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