 

“Путин выдал армейские говнодавы? Жесть”, “Смешно”. В сети обсуждают, как Пугачева выглядит дома

17.02.2022, 12:18, Новости дня
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В ролике Пугачева с детьми, восьмилетними Лизой и Гарри распаковали постер с изображением певицы, полученный в дар от ее внука, 23-летнего Дени Байсарова.

“Дени приехал с подарком для Аллы. Семейная распаковка!” – написал Галкин.

Пугачева предстала в солнцезащитных очках, объемной куртке, джинсах и грубых ботинках.

“Мама, это ты вчера снималась?” – спросил Гарри, глядя на архивное фото постера.

“Позавчера, сынок”, – ответила ему Пугачева.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Гарри – настоящий мужчина, какой комплимент маме сделал!” – прокомментировала подписчица radkevicha63.

“Это домашняя одежда Аллы? Путин выдал армейские говнодавы? Жесть”, – заявил vavascorleone, упомянув в комментарии президента РФ Владимира Путина.

“Ну как женщине в возрасте так одеваться?! Смешно”, – написала oxana6469.

“Алла всегда шикарная и модная!” – отметила svetlana_p2411.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м. У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой есть 50-летняя дочь от литовского артиста оригинального жанра Миколаса Эдмундаса Орбакаса – певица Кристина Орбакайте.

Дени Байсаров – сын Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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