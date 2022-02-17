Украинцы считают, что на расследование дела о ДТП с участием Трухина пытались повлиять олигархи, руководство “Слуги народа”, а также Зеленский – опрос

Об этом свидетельствуют опубликованные 17 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По мнению респондентов (считающих, что расследование велось необъективно), на ход дела пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми связан Трухин (33,5%), руководство партии “Слуга народа” (32%), президент Украины Владимир Зеленский (21,2%), руководство МВД (19,7%), руководство Государственного бюро расследований (11,6%).

Среди всех опрошенных 52% считают, что в связи с “делом Трухина” руководитель ГБР Алексей Сухачев должен уйти в отставку.

В то же время 58% респондентов ответили, что Зеленский несет персональную ответственность за такие и подобные действия нардепов от “Слуги народа”.

Всего о ДТП с участием Трухина знают 79% украинцев.

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2004 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин обещает, что “поговорит” с главой МВД Денисом Монастырским.

Допрошенные сотрудниками ГБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки Трухиным.

2 февраля глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил 16 февраля, что Трухина исключат из депутатского объединения в ближайшее время.

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