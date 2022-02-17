 

“Да, я жду малыша. Уже скрывать нет смысла”. 35-летняя сестра Жанны Фриске снялась без одежды с округлившимся животом

17.02.2022, 12:18, Новости дня
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“Долго я скрывала свою вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить, но уже скрывать нет смысла. Да, я жду малыша и я безумно счастлива. Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже”, – написала она, не уточнив, кто является отцом ребенка.

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Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)

Контекст:

Российская певица Жанной Фриске (1974) умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года. У нее остался сын Платон (2013), отцом которого является российский ведущий Дмитрий Шепелев. Пара не состояла в браке.

Наталья Фриске (1986) – младшая сестра певицы. В прошлом она строила карьеру артистки. Будущий ребенок станет для не первенцем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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