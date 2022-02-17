 

Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

17.02.2022, 11:54, Новости дня
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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал еще на 3,5 млн рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в 3,5 млн рублей», – сообщил источник РИА «Новости».

В начале декабря Мировой суд в Москве решил оштрафовать Google еще на 5 млн рублей по одному из трех протоколов за отказ удалить запрещенный контент.

До этого суд оштрафовал Google еще на 3 млн рублей. К концу ноября общая сумма штрафов компании выросла до 44 млн рублей. Все они выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в России.

Напомним, 24 декабря Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Напомним, в январе суд оштрафовал Google на 4 млн рублей.



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