Трасс назвала сроки продолжения дестабилизации вокруг Украины

Дестабилизация ситуации вокруг Украины может продолжаться в течение нескольких недель, а может и месяцев, сообщила глава МИД Британии Лиз Трасс в статье для газеты Telegraph.

Она подчеркнула, что не нужно «впадать в ложное чувство безопасности» после сообщений российской стороны о возвращении ряда частей в пункты постоянной дислокации, передает РИА «Новости».

«Сейчас нет никаких доказательств того, что россияне отходят от приграничных районов рядом с Украиной. У нас не должно быть иллюзий относительно того, что РФ могла бы затягивать (процесс) еще больше в качестве наглой уловки, чтобы в течение недель, если не месяцев, потратить на дестабилизацию Украины и на то, чтобы бросать вызов единству Запада. Это проверка нас на прочность», – добавила Трасс.

Ранее американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» РФ на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» РФ на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.