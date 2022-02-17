Бельгийцам разрешат перейти на четырёхдневную рабочую неделю
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В Бельгии планируют разрешить работать четыре дня в неделю вместо пяти. Как передаёт NTD, руководители компаний только по веской причине смогут отказать сотрудникам в переходе на сокращённую рабочую неделю. Впрочем, дополнительный выходной означает, что работать придётся по десять, а не по восемь часов в день.
Работать четыре дня в неделю вместо пяти планируют разрешить в Бельгии. Новое правило входит в пакет реформ в сфере труда, согласованный многопартийным коалиционным правительством страны.
АЛЕКСАНДР ДЕ КРО, премьер-министр Бельгии: Идея в том, чтобы дать людям больше свободы. Компании также смогут более гибко составлять рабочий график.
Руководители компаний только по веской причине смогут отказать сотрудникам в переходе на сокращённую рабочую неделю. Впрочем, дополнительный выходной означает, что работать придётся по десять, а не по восемь часов в день.
ЖИТЕЛЬ БРЮССЕЛЯ: Гибкий график для работников — отличная идея. Можно иначе организовать свою жизнь. Например, взять три выходных подряд. Это хорошо, когда есть дети.
ЖИТЕЛЬ БРЮССЕЛЯ: Четырёхдневная рабочая неделя с тем же количеством часов, что и пятидневная, только добавит проблем. Потому что это означает, что люди будут приходить домой позже. Я не вижу в этом решения.
Бельгийцам также разрешат не отвечать на звонки и письма начальства в нерабочее время, и их нельзя будет за это наказывать. Госслужащим такое право дали уже в январе.
Кроме того, в рамках реформы получат более сильную правовую защиту временные наёмные работники, которых не берут в штат.
Цель трудовой реформы — повысить уровень занятости с 71 процента до 80 процентов к 2030 году. Законопроект должен пройти ещё несколько чтений, прежде чем его примут.
Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.
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