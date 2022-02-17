 

Бельгийцам разрешат перейти на четырёхдневную рабочую неделю

17.02.2022, 11:40, Новости дня
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В Бельгии планируют разрешить работать четыре дня в неделю вместо пяти. Как передаёт NTD, руководители компаний только по веской причине смогут отказать сотрудникам в переходе на сокращённую рабочую неделю. Впрочем, дополнительный выходной означает, что работать придётся по десять, а не по восемь часов в день.

Работать четыре дня в неделю вместо пяти планируют разрешить в Бельгии. Новое правило входит в пакет реформ в сфере труда, согласованный многопартийным коалиционным правительством страны.

АЛЕКСАНДР ДЕ КРО, премьер-министр Бельгии: Идея в том, чтобы дать людям больше свободы. Компании также смогут более гибко составлять рабочий график.

Руководители компаний только по веской причине смогут отказать сотрудникам в переходе на сокращённую рабочую неделю. Впрочем, дополнительный выходной означает, что работать придётся по десять, а не по восемь часов в день.

ЖИТЕЛЬ БРЮССЕЛЯ: Гибкий график для работников — отличная идея. Можно иначе организовать свою жизнь. Например, взять три выходных подряд. Это хорошо, когда есть дети.

ЖИТЕЛЬ БРЮССЕЛЯ: Четырёхдневная рабочая неделя с тем же количеством часов, что и пятидневная, только добавит проблем. Потому что это означает, что люди будут приходить домой позже. Я не вижу в этом решения.

Бельгийцам также разрешат не отвечать на звонки и письма начальства в нерабочее время, и их нельзя будет за это наказывать. Госслужащим такое право дали уже в январе.

Кроме того, в рамках реформы получат более сильную правовую защиту временные наёмные работники, которых не берут в штат.

Цель трудовой реформы — повысить уровень занятости с 71 процента до 80 процентов к 2030 году. Законопроект должен пройти ещё несколько чтений, прежде чем его примут.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.



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