Еврокомиссия предложила укреплять оборону ЕС в космосе

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон представил предложения по укреплению обороны ЕС в космосе, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, для борьбы с угрозами, связанными со скоплением на орбите космического мусора, а также манёврами других держав, Еврокомиссия предлагает оснастить космические объекты ЕС военными средствами.



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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон представил несколько предложений касательно того, какой может быть новая космическая и оборонная стратегия ЕС, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, важность «всё более перегруженной и всё более оспариваемой» космической отрасли огромна. По данным Брюсселя, только 4500 из 11 800 спутников, находящихся на орбите в настоящее время, до сих пор работают. В течение десяти лет в космос будет запущено ещё 20 тыс. объектов. При этом на земной орбите уже скопилось 130 миллионов обломков.

Ещё одной проблемой, связанной с космосом, являются манёвры, проводимые великими державами. К примеру, в 2017 году российский спутник приблизился к франко-итальянскому Athena-Fidus, пытаясь перехватить его сигнал.

Чтобы противостоять этим угрозам, Брюссель хочет добавить к европейской космической инфраструктуре «оборонное» измерение. Так, Тьерри Бретон предлагает использовать в новых миссиях программы «Коперник» защищённый канал связи, созданный в военных целях. Это совмещение гражданского и военного подходов также применимо к новой программе созвездия спутников, о запуске которой было объявлено в среду. Его цель — активизировать усилия по космическому мониторингу и управлению орбитальным движением, которое, по мнению комиссии, является «основой для системы раннего противоракетного предупреждения».

Как поясняет газета, сегодня Старый Свет по-прежнему зависит от информации, предоставляемой Соединёнными Штатами и их спутниками, хотя Франция и Германия обладают некоторыми собственными мощностями в космосе. Кроме того, весной прошлого года Париж провёл первые военно-космические учения под названием AsterX, чтобы оценить свои возможности защиты и наблюдения в условиях кризиса. Брюссель также хочет снабдить ЕС надлежащим органом управления. По мнению Тьерри Бретона, необходимо создать «космическое командование», «общую организацию».

Помимо космической сферы Еврокомиссия хотела бы видеть, как государства-члены вооружаются в области борьбы с киберугрозами. Предусматривается создание структур наподобие «оперативных центров безопасности», которыми располагают некоторые государства — члены ЕС. Они должны будут обмениваться информацией о киберугрозах, выявлять недостатки и уязвимости систем и, что более важно, совместно реагировать на атаки. «Когда вы находитесь на внутреннем рынке, вы так же слабы, как и самое слабое звено», — утверждают в комиссии, выступая за создание «киберпограничников».