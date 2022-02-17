Украинцев, которые считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, стало еще больше – опрос КМИС

Респондентов спросили, как бы они хотели видеть отношения Украины с Россией.

“По-прежнему абсолютное большинство – 92% – респондентов считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. Причем по сравнению с ноябрем 2021 года показатель даже вырос (с 88%). Только 5% респондентов полагают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство”, – говорится в отчете.

Инфографика: kiis.com.ua

Отмечается, что независимо от региона Украины независимость двух государств поддерживает абсолютное большинство респондентов – 95% на Западе, 94% – в Центре, 89% – на Юге, 85% – на Востоке.

При этом поддержка объединения в одно государство варьируется от 1% на Западе до 11% на Востоке.

В то же время на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей 84% опрошенных считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, 14% – выступают за объединение.

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2004 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

—