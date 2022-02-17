Вся дипломатия Запада играет на эго Путина – член парламента Великобритании Элвуд

“Вся наша недавняя дипломатия играла на эго Путина. Ему нравиться, что он под прожекторами, и он думает, что Россия теперь очень величественная. Мы должны понимать, что это очень опасные времена”, – сказал он.

Британский политик считает, что “Запад должен очень быстро перегруппироваться”, и Вашингтон, Париж, Берлин и Лондон должны действовать в отношении России вместе, а не раздельно.

“Мы должны признать, что это поворотный момент в истории. То, как Запад будет действовать в следующие месяцы, может определить, каким образом будут выглядеть следующие годы”, – объяснил Элвуд.

За последний месяц в Москву на переговоры с Путиным приезжали, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, а телефонные переговоры с главой Кремля проводил в том числе президент США Джо Байден.

Контекст:

В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.

18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

С 11 февраля ряд стран, в том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

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