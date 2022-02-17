 

Создатели The Sims 4 решили выпустить игровое дополнение с ЛГБТ-свадьбой в России

17.02.2022, 11:10, Новости дня
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Команда разработчиков компьютерной игры The Sims 4 решила выпустить в РФ набор «Свадебные истории», где представлен сюжет с ЛГБТ-свадьбой.

Игроки требовали от создателей The Sims 4 пересмотреть свое решение по невыпуску дополнения «Мои свадебные истории» в России. Разработчики ЕА мотивировали отказ тем, что якобы реклама дополнения нарушает законодательство России, передает «Ридус». 

Юристы также подключились к делу и обосновали, что игра не нарушает законов РФ, поэтому вполне может выйти на территории России.

Дату релиза перенесли на 21 февраля. Хэштег #weddingsforrussia стал самым популярным на территории РФ за эту неделю. 

Ранее сообщалось, что новое расширение для игры Sims 4 будет недоступно в РФ из-за принятого в 2013 году закона о запрете гей-пропаганды. Сама компания сказала, что не хотела подстраиваться под местные законы, меняя свой нарратив, и предпочла попросту не выпускать дополнение для российского рынка.



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