Создатели The Sims 4 решили выпустить игровое дополнение с ЛГБТ-свадьбой в России

Команда разработчиков компьютерной игры The Sims 4 решила выпустить в РФ набор «Свадебные истории», где представлен сюжет с ЛГБТ-свадьбой.

Игроки требовали от создателей The Sims 4 пересмотреть свое решение по невыпуску дополнения «Мои свадебные истории» в России. Разработчики ЕА мотивировали отказ тем, что якобы реклама дополнения нарушает законодательство России, передает «Ридус».

Юристы также подключились к делу и обосновали, что игра не нарушает законов РФ, поэтому вполне может выйти на территории России.

Дату релиза перенесли на 21 февраля. Хэштег #weddingsforrussia стал самым популярным на территории РФ за эту неделю.

Ранее сообщалось, что новое расширение для игры Sims 4 будет недоступно в РФ из-за принятого в 2013 году закона о запрете гей-пропаганды. Сама компания сказала, что не хотела подстраиваться под местные законы, меняя свой нарратив, и предпочла попросту не выпускать дополнение для российского рынка.