CBS – постпред США при ООН рассчитывает договориться с Россией, но призывает американцев покинуть Украину

В интервью CBS News постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что у Вашингтона нет свидетельств того, что РФ отвела часть войск от западной границы. Она выразила надежду, что кризис удастся решить дипломатическим путём, но в то же время посоветовала американским гражданам бежать с Украины, пока они могут сделать это «свободно».

Главный посланник президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала нашему телеканалу, что США очень быстро отреагируют, если ситуация ухудшится. По её словам, нет никаких доказательств того, что РФ отвела часть войск от границы. В беседе с экспертом CBS News по международным отношениям Памелой Фалк она призвала американцев бежать (с Украины. — ИноТВ), пока есть время.

ЛИНДА ТОМАС-ГРИНФИЛД, постпред США при ООН: Мы были бы рады, если бы русские перебросили часть своих войск через границу… подальше от границы, но мы не видели этому никаких подтверждений, Пэм. Пока мы говорим, у них всё ещё развёрнуто более 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной. И эти войска угрожают независимости и суверенитету этой страны.

И поэтому мы хотим, чтобы русские приняли дипломатический путь развития, дискуссию за столом переговоров, которая позволит заняться решением проблем безопасности России, Европы и Украины. Пока этого не произойдёт, мы будем продолжать полагаться на дипломатию.

ПАМЕЛА ФАЛК, эксперт CBS News по международным отношениям: И дипломатическая работа была напряжённой. Говорили ли вы по этому поводу со своими коллегами? И что ООН может сделать с Россией в Совбезе и блокировкой голосования?

ЛИНДА ТОМАС-ГРИНФИЛД: Россия председательствует в Совбезе. Они (российские представители. — ИноТВ) не могут блокировать действия, мешать Совбезу проводить заседания или обсуждать ситуацию, как это не удалось вчера во время организованного ими обеда.

Мы надеемся продолжить взаимодействие с ними по этому вопросу в Совбезе. Они, безусловно, приложат все усилия, чтобы отвлечь нас, включив в повестку дня другие вопросы, но мы продолжим продвигать эту тему в Совбезе.

ПАМЕЛА ФАЛК: Как выглядит дипломатическое решение?

ЛИНДА ТОМАС-ГРИНФИЛД: Оно подразумевает, что стороны сядут за стол переговоров и обсудят проблемы, которые есть у русских и у Украины. Речь также идёт об обязательстве РФ вывести войска из Крыма или об отсутствии такового. Речь идёт о том, чтобы сесть и найти путь дальнейшего развития, который решит все наши проблемы с безопасностью и позволит нам вырваться из длительной конфронтации, за которую несут ответственность русские.

ПАМЕЛА ФАЛК: Госпожа посол, вы настроены оптимистично относительно будущего дипломатического выхода из ситуации?

ЛИНДА ТОМАС-ГРИНФИЛД: Да, я по-прежнему настроена оптимистично относительно того, что нам удастся найти дипломатический выход из ситуации. Но я должна признаться: мы также готовимся к иному развитию событий. Мы с европейскими коллегами едины в своих усилиях по силовому и стремительному реагированию на любые действия России. Но при этом мы продолжим опираться на дипломатию.

Наши официальные высказывания в отношении американских граждан на Украине были очень чёткими. И я просто хочу повторить, пока мы с вами беседуем: американские граждане должны приложить все усилия, чтобы покинуть Украину, пока у них есть возможность сделать это свободно.

Вы слышали государственного секретаря, советника (Белого дома. — ИноТВ) по национальной безопасности, а также президента. Как я уже ранее отметила: мы готовимся реагировать очень быстро, если ситуация ухудшится.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.