Российская армия у границы с Украиной увеличилась на 7 тыс. военных – СМИ

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что это увеличение количества военных делает заявление России о выводе войск “ложным”, а публичная открытость президента России Владимира Путина к дипломатии была прикрытием, сообщает CNN.

По словам чиновника, россияне “хотят только публично предложить поговорить и заявить о деэскалации, в то время как в частном порядке мобилизуются для войны”.

Согласно новым данним США, численность российских войск на границе с Украиной составляет почти 150 тыс. человек.

Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена сказал, что “в ближайшие дни следует ожидать новых ложных сообщений от российских государственных СМИ”, пишет CNN.

По данным источника, Россия может использовать ложный предлог для нападения, в том числе заявления о деятельности НАТО или “вторжении” на российскую территорию, или утверждения о “зверствах”, происходящих на восточном Донбассе, который находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Американские официальные лица заявили, что “окно для потенциального вторжения открыто, но окончательное решение все равно придется принять загадочному российскому лидеру”, пишет CNN.

Об активизации россиян на границе может свидетельствовать, в частности, и установка ними понтонного моста через реку Припять на границе с Украиной. Соответствующие снимки опубликовал в Twitter корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер.

New @Maxar satellite images from the past 48 hours continue to show heightened military activity in Belarus, Crimea, and western Russia. Pics below are from Feb. 15 and show a new pontoon bridge over the Prypyat River in Belarus. pic.twitter.com/8GCvBMtG4y

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 16, 2022

Как сообщает The Insider, мост существенно сокращает расстояние от белорусского поселка Ямполь до границы с Украиной и уменьшает путь со 167 км до 96 км. До этого в районе поселка заметили 5-ю танковую и 37-ю мотострелковую бригады из Бурятии, сообщает издание.

Контекст:

В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.

18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

С 11 февраля ряд стран, в том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

