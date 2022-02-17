 

Парламентская ВСК: Проблемы “Укрзалізниці”, которые накапливались в прошлые годы, решаются командой Мининфраструктуры

17.02.2022, 10:00, Новости дня
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Глава комиссии акцентировала внимание на том, что часть выявленных проблем уже сегодня решается.

“Благодаря работе ВСК и инициативному подходу новой команды Министерства инфраструктуры Украины удалось повысить тарифы на грузовые перевозки, что позволит УЗ уже в этом году получить плюс 14 миллиардов гривен. Еще на 4 миллиарда гривен меньше УЗ потратит благодаря введению прямых контрактов на закупку электроэнергии”, – цитирует Гришину агентство.

“Укрзалізниця” опубликовала официальный комментарий по выводам комиссии.

“АО “Укрзалізниця” подробно прорабатывает все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете временной следственной комиссии парламента, а также прорабатывает все возможности для урегулирования спорных вопросов, которые накапливались в работе “Укрзалізниці” за все предыдущие годы”, – заявили в компании.

Также перевозчик обратил внимание на одно из замечаний, где была указана необходимость вернуть вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины в поле зрения правительства.

“Укрзалізниця” отмечает, что этот вопрос был и должен быть в поле зрения правительства как единственного акционера и представителя народа Украины. Кроме того, правительство назначило ответственных лиц – новый профессиональный наблюдательный совет, состоящий из независимых членов, избираемых на прозрачном конкурсе, а также из представителей государства в наблюдательном совете”, – ответили в ведомстве.

Контекст:

Реформа железнодорожной инфраструктуры Украины проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского “Большое строительство”, сообщал в своем Facebook координатор программы и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В рамках реформы запланирована реконструкция путей, их электрификация, развитие проекта City Express, обновление парка грузовых вагонов и локомотивов и другие задачи, отмечал он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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