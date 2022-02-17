Российским паралимпийцам предоставили три дополнительные квоты на участие в Играх в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) предоставил российской команде три дополнительные квоты на участие в Паралимпийских играх в Пекине, сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России, глава российской делегации на Паралимпийских играх 2022 года Павел Рожков.

«По итогам распределения Международным паралимпийским комитетом двухсторонних приглашений команда Паралимпийского комитета РФ получила три дополнительные квоты на участие в Паралимпийских играх в Пекине. Две – в лыжных гонках и биатлоне и одну – в сноуборде», – передает ТАСС слова Рожкова.

Квоты на участие в Паралимпийских играх по двухсторонним приглашениям распределяются международными федерациями совместно с МПК между спортсменами, которые соответствуют квалификационным требованиям для участия в Играх.

По словам Рожкова, исполком Паралимпийского комитета РФ (ПКР) утвердил состав российской делегации, которая примет участие в зимних Паралимпийских играх в Пекине.

«Состав утвержден, в делегацию ПКР на Игры в Пекине вошел 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны. В соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону примут участие 33 атлета. 10 человек будут участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту, 6 – по сноуборду. В сборных по следж-хоккею 17 спортсменов, керлингу на колясках – 5. Наибольшее представительство у атлетов из Москвы – 20 человек. 15 человек из Московской области, 7 – из Ханты-Мансийского автономного округа и 5 – из Тюменской области», – сообщил Рожков.

«На Играх в Пекине выступят 8 паралимпийских чемпионов – по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту, 28 заслуженных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта международного класса, 9 мастеров спорта России. Мы примем участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78», – добавил Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.