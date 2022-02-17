Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева выполнила два четверных прыжка из трех на тренировке произвольной программы перед началом соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

Валиева исполнила четверной сальхов, тройной аксель, затем упала с четверного тулупа, а после выполнила чисто каскад четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, передает РИА «Новости».

Другая гражданка России Александра Трусова вместо обычных для себя пяти четверных зашла на три: сальхов, тулуп и лутц. Фигуристка Анна Щербакова зашла на один четверной прыжок – флип, который она исполнила в каскаде с тройным тулупом.

Также отмечается, что Валиева прошла через микст-зону после тренировки в сопровождении главы пресс-службы ОКР.

Прокат произвольной программы пройдет 17 февраля. Главные претендентки на медали выйдут на лед в 16.00 мск.

Во вторник в своем выступлении россиянка допустила ошибку при исполнении акселя в три с половиной оборота в короткой программе, после чего расстроилась и всплакнула. Несмотря на неудачный прыжок, российская фигуристка лидирует перед произвольным прокатом с результатом (82,16). Второй идет Анна Щербакова (80,20), третьей – японка Каори Сакамото (79,84), еще одна гражданка России Александра Трусова занимает четвертую позицию. После соревнований в ОКР заявили, что Валиева пропустила пресс-конференцию из-за плохого самочувствия.