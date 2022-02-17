 

В МИД Украины уточнили дату визита главы МИД Великобритании в Киев

17.02.2022, 0:24, Новости дня
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Это будет ее первый визит в Украину.

В МИД отметили, что он направлен на “углубление отношений стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством, координацию дальнейших действий для укрепления безопасности на европейском континенте”.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Трасс проведут переговоры о совместных мерах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии и о практической поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства в укреплении ее обороноспособности.

Также они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, включая кибербезопасность, а также в отраслях торговли и инвестиций.

Ранее Кулеба анонсировал визит Трасс 18 февраля.

Контекст:

Визит Трасс в Киев планировался 1 февраля, но накануне поездки в Украину глава британского МИД заболела COVID-19. Трасс должна была сопровождать премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

10 февраля Трасс посетила Москву. По итогам переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым Трасс заявила, что в случае вторжения России в Украину газопровод “Северный поток – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, не заработает.

Лавров назвал переговоры с Трасс по Украине “разговором немого с глухим”. Британский министр ответила Лаврову, что на переговорах она четко проговорила позицию Великобритании по ситуации вокруг Украины.

Визиты западных политиков в Украину проходят на фоне скопления российских войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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