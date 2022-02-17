 

Сотни километров петербургских дорог останутся в ямах до следующего года

17.02.2022, 0:20, Новости дня
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Власти Петербурга решили отремонтировать в текущем году лишь 80 километров дорог. При этом больше 500 километров будут ждать своей очереди до следующего года. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

Почему Смольный закрывает глаза на сложившуюся ситуацию с ремонтом дорог, непонятно, ведь в таком многомиллионном городе съесть все возможности для привлечения инвестиций, если их недостаточно в бюджете. Тем временем, в Северной столице 684 километра дорог требуют восстановления и ремонта. Одной из причин, по которой автомобилистам придется ездить по выбоинам еще год — бюрократическая волокита.

Смольный может починить за год лишь 80 километров. Петербуржцам приходиться брать дело в свои руки. Например, на Порховской жители ЖК «ЦДС Московский» решили собственными силами заделывать ямы на дорогах, не надеясь на помощь чиновников.



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