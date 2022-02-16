Бастрыкин поручил расследовать смерть жителя Перми при задержании
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести тщательное расследование по факту смерти пермяка, который умер после травмы, нанесенной ему оперативником.
В квартире одного из домов Перми нашли тело мужчины 1973 года рождения, следователи установили, что 10 февраля оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД РФ по городу «причинил потерпевшему травму, пресекая противоправные деяния», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что оперативник работал по материалу о хищении имущества мужчины 1973 года рождения. После травмы житель скончался, сотруднику полиции предъявлено обвинение.
Глава СК Александр Бастрыкин попросил разобраться в ситуации и тщательным образом установить все обстоятельства случившегося.
«Председатель СК РФ поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сафонову Валерию представить доклад о ситуации», – заключили в ведомстве.
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