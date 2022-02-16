Госдеп обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что РФ не идет на деэскалацию ситуации вокруг Украины, продолжая сосредоточивать войска на границе.

«Мы этого (деэскалации) не заметили. На самом деле мы увидели ровно противоположное: в последние недели и даже дни российских сил на границе становится больше, а не меньше», – приводит версию развития событий американского дипломата ТАСС.

По словам Прайса, подобная ситуация «вызывает серьезную озабоченность», Соединенные Штаты «делают все возможное, чтобы найти мирное разрешение кризиса».

В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя утверждение о том, что Москва якобы планирует начать «вторжение» на территорию Украины в среду, отметил, что войны в Европе редко начинаются в среду, в эту среду атаки не будет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» РФ на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований РФ по гарантиям безопасности.

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.