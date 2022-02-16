 

Эрдоган анонсировал открытие моста через Дарданеллы с самым длинным в мире пролетом

16.02.2022, 21:38, Новости дня
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Новый подвесной мост через пролив Дарданеллы «Чанаккале 1915» откроют в Турции 26 февраля, у него будет самый длинный в мире центральный пролет в 2023 метра, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, трансляция его заявления народу велась на турецком ТВ.

«26 февраля мост будет сдан в эксплуатацию», – сообщил турецкий лидер по итогам заседания кабмина, передает РИА «Новости».

Эрдоган рассказал, что у моста, строительство которого ведется с марта 2017 года, будет самый длинный в мире центральный пролет – в 2023 метра.

Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, по словам турецкого лидера, превышает 300 метров. Общая длина шестиполосного подвесного моста через Дарданеллы составляет 4608 метров. Он станет первым инженерным сооружением в проливе, которое соединит Европу и Азию.  



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