Лидеры РФ и Бразилии выступили против гонки вооружений в космосе

Президент РФ Владимир Путин и лидер Бразилии Жаир Болсонару подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

«Главы государств вновь подтвердили необходимость использования космического пространства в мирных целях и обеспечения устойчивой космической деятельности. Президенты также снова подтвердили необходимость совместных действий по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве», – говорится в заявлении на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин на переговорах с президентом Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером РФ в Латинской Америке.

В свою очередь Жаир Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.