 

Virgin Galactic начала продажу билетов на космические полеты для всех желающих

16.02.2022, 17:46, Новости дня
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“Космос преображает нас. Мы планируем привлечь первую тысячу клиентов к началу коммерческого обслуживания в конце 2022 года”, – заявил генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

Космические полеты будут стартовать с космодрома “Америка” в Нью-Мексико. Во время полета, который продлится 90 минут, астронавты ощутят ускорение до 3 Мах и несколько минут проведут в состоянии невесомости, рассматривая Землю в один из 17 иллюминаторов космического корабля.

Ранее в компании заявляли, что откладывают начало отправки туристов в космос до четвертого квартала 2022 года. 

Контекст:

В 2004 году миллиардер Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

11 июля 2021 года состоялся первый полет Брэнсона – он вместе с пятью другими членами экипажа суборбитального корабля поднялся на высоту 86 км. NASA и ВВС США признают полеты космическими при высоте 80 км, отмечалось в статье National Geographic.

В августе Virgin Galactic объявила о начале продажи билетов на полеты в космос стоимостью $450 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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