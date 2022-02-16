Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет “прогулками по побережью”

“Это богатый мускусный аромат с цитрусовыми нотами бергамота”, – отмечается в публикации. Так же известно, что парфюм позиционируется, как унисекс, использовать его можно будет для сук и кобелей, а распрыскивать аромат рекомендуется только на собак, которых вымыли.

На флаконах с парфюмом будет изображен герб Сандрингемского королевского поместья – резиденции королевы в Норфолке, а продаваться они будут в магазине с сувенирами по цене $13, 53.

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

На британский престол Елизавета II взошла 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI. Церемония коронации состоялась 2 июня 1953 года.

Елизавета II с детства увлекалась собаками породы корги, и за время своего 70-летнего правления владела более чем 30-ю представителями этой породы. В 2015 году было объявлено, что она прекратила разводить корги, чтобы не оставлять их после своей смерти. Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в апреле 2018 года. В 2019 году вышел фильм “Королевский корги”, посвященный ее собакам.

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