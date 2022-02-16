Госдума в I чтении приняла проект о лишении свободы для должностных лиц за пытки

Законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц, а также предусматривающий для них лишение свободы на срок до 12 лет за подобные действия, принят Госдумой в первом чтении.

Согласно пояснительной записке к проекту, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, передает РИА «Новости».

«Перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений увеличивает срок давности по таким деяниям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания», – следует из документа.

Кроме этого, авторы проекта дают более детальное и четкое определение пыток. Новое определение пытки предусматривает, что применение пытки к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить его к совершению каких-либо действий, уточняется в материалах.

Также законопроектом в статье 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа, это позволит привлекать к ответственности за пытки не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.

Ранее правительство поддержало ужесточающий наказание за пытки в колониях законопроект.

Напомним, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что в Государственную думу внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса России, устанавливающих ответственность за пытки, которые организованны представителями власти.