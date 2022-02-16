 

Глава МИД Турции заразился коронавирусом

16.02.2022, 16:56, Новости дня
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заразился коронавирусом после поездки в ОАЭ.

«Сегодня мой тест на COVID-19 дал положительный результат. К счастью, болезнь протекает легко. Я продолжу беспрерывно работать дистанционно», – написал он на своей странице в Twitter.

Поездка состоялась 14 и 15 февраля. Министр посетил ОАЭ вместе с президентом Турции.

Напомним, глава турецкой республики Тайип Эрдоган 5 февраля сообщил, что вместе с женой заразился омикроном после посещения Киева. После этого он некоторое время работал удаленно, так как врачи подтвердили легкое течение заболевания. 

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар также подтвердил заражение коронавирусом после визита на Украину. 



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