Дизайнер показал, каким будет кроссовер ЗИЛ-130 2022 года

В Сети продемонстрировали рендерные изображения нового отечественного кроссовера ЗИЛ-130 2022 модельного года.

В свою очередь, разработчики пока никаких официальных данных о данном автомобиле не сообщали. В свою очередь, марка ЗИЛ ранее выпускала технику, актуальную для сферы сельского хозяйства. Однако в новом исполнении кроссовер ЗИЛ-130 2022 года может оказаться весьма современным и востребованным на рынке. Автомобиль получил ровную линию крыши, за счет чего модель выглядит более продвинутой.

Под капотом паркетника ЗИЛ-130 2022 модельного года могут задействовать 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 150 л.с. Модель сможет оказаться более привлекательной по внешнему виду за счет того, что бренд ЗИЛ выкуплен американским предпринимателем.