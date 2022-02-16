Родственники пострадавшей на Бали девушки не подтвердили вылет спецрейса на Бали

Смольный ранее сообщил, что спецрейс, подготовленный по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, оправится за пострадавшей в аварии с гидроциклом на Бали жительницей города Полиной Стрелец 16 февраля. Однако родные блогера опровергли информацию о вылете самолета с медиками.

Согласно заявлению администрации главы Северной столицы, спецборт должен был покинуть аэропорт Жуковский 16 февраля в 10:00 по московскому времени. Но близкие находящейся в тяжелом состоянии девушки сообщили, что их не осведомили о вылете такого самолета или переносе рейса.

Подготовку спецборта губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал 14 февраля. Со слов градоначальника, на эвакуацию Полины Стрелец из его резервного фонда будет выделено 20 миллионов рублей. Параллельно с заявлением главы города на Неве в СМИ появилась информация, что ситуация находится на контроле зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой и подготовкой самолета занимаются российский Минздрав и МЧС.

Также родные пострадавшей ранее сообщили, что получили обратную связь от Смольного только 15 февраля. Сама авария произошла 20 января. Члены семьи блогера сразу обратились за помощью к местным властям, однако тогда услышали решительный отказ.