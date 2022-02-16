 

Несмотря на запрет Беглова, петербургские коммунальщики продолжают сбрасывать почерневший снег в Неву

16.02.2022, 13:15, Новости дня
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Беглов отмечал, что сбрасывать почерневший снег в реки Петербурга будет экономически не выгодно. Но городские коммунальщики, кажется, с этим не согласны.

В сети появилось видео, на котором коммунальщики посреди бела дня скидывают снег в Неву. Кадры опубликовал портал «78.Новости».

«Наши подписчики заметили дворников на набережной Невы, которые чистят снег и скидывают его прямо в реку», – сообщил портал.

И это при том, что только пару недель назад, в конце января нынешний губернатор Петербурга хвастался «реформированием системы уборки улиц» Северной столицы. Беглов обещал, что загрязнять реки снегом с реагентами больше не будут. Нарушители останутся без денег. Градоначальник также отметил, что отказ от этого помог снизить заболеваемость астмой и аллергией.

Но для коммунальщиков слова Беглова – не закон. Снег продолжают утилизировать старым добрым методом – сбросом в реки. При чем рабочие не боятся того, что их увидят. Свои махинации они проводят прямо на мосту и в то время, когда вокруг ходит масса людей.

Но это не единственный странный способ борьбы со снегом. Жители города заметили на Петроградской набережной горы почерневшего снега. Свалку коммунальщики устроили и в Шуваловском лесу. Теперь ему грозит экологическая катастрофа.



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