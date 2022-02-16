Мать найденных в Москве истощенных близнецов рассказала, как ухаживала за детьми

Мать близнецов, которых нашли в квартире на востоке столицы истощенными, рассказала на видео, как ухаживала за своими детьми, ролик опубликовала прокуратура города.

«Я кормила, но как вам доказать, что я детей кормила. Я покупала… Кашель сильный был у малыша, он у меня кроме питья, ну, там, сок давала «Агуша». Он кроме сока у меня ничего не пил», – сообщила мать детей, отвечая на вопрос, почему не кормила детей.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Она добавила, что у одного из детей врожденный порок сердца.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание».

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила РИА «Новости», что родители детей «систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни».

Родителей в скором времени доставят в полицию, следствие также намерено дать оценку работе местных органов профилактике. Также на дело обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он лично поручил возбудить уголовное дело по этому факту руководителю столичного ГСУ СК.

Напомним, двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы, дети были голодными, их госпитализировали в тяжелом состоянии.