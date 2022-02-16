Минобороны РФ заявило о частичном отводе войск из Крыма

“Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу: танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки”, – сказано в сообщении.

Минобороны утверждает, что эшелон с военной техникой подразделений ЮВО, движущийся в пункт постоянной дислокации, пересек Крымский мост. Видео передвижения техники опубликовало 16 февраля в Telegram “РИА Новости”.

Минобороны России сообщало 15 февраля, что на учениях в Крыму проводились боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня “Ураган” и “Град”. Ведомство опубликовало видео учений в YouTube.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

—