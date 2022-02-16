 

Зеленский и Порошенко удерживают лидерство в президентском рейтинге, разрыв между ними сократился – опрос КМИС

16.02.2022, 11:49, Новости дня
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Если бы выборы главы государства прошли в первой половине февраля, Зеленского поддержали бы 25,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором (19,1% среди всех респондентов).

Во второй тур с ним вышел бы пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, у которого 21,8% (16,6%).

Далее идут нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (11,8% и 8,9% – среди всех опрошенных), сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (8,3% и 6,3%), бывший спикер Верховной Рады, внефракционный нардеп Дмитрий Разумков (7,2% и 5,5%), лидер партии “Наши” Евгений Мураев (6,5% и 4,9%), лидер партии “Сила и честь” Игорь Смешко (6,1% и 4,6%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (4,8% и 3,6%), лидер Радикальной партии и экс-нардеп Олег Ляшко (3,9% и 3,0%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

“По сравнению с декабрем 2021 года только в случае Бойко наблюдается статистически значимый (сверх погрешности) рост рейтинга. Во всех остальных случаях разница в рейтинге – в пределах погрешности. Кроме этого, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко – если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница – 3,3%”, – отметили социологи.

Согласно опросу КМИС, проведенного 3–11 декабря прошлого года, Зеленского поддерживали 27,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, Порошенко – 19,7%.

Скриншот: kiis.com.ua

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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