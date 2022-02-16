Соучредитель продюсерской компании Mozgi Group Горовая сделала заявление на фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину

“Сейчас в инфополе бурлит большое количество манипулятивных сообщений и всевозможных новостей, в которых многим достаточно тяжело сохранять спокойствие и ясную голову. Как соучредитель украинской компании Mozgi Group хочу подчеркнуть, что мы всей командой остаемся в Украине, на своих местах, и продолжаем активно работать, творить и создавать”, – написала она.

По словам Горовой, страх мешает развиваться.

“А именно развитие – самое важное для креативных людей и талантов, двигающих индустрию вперед. Мы очень любим Украину и хотим расти и развиваться именно здесь – создавать локальный продукт и популяризировать его на международном уровне. Украина – это наш дом, который мы любим, которым вдохновляемся. И мы и дальше будем творить историю именно здесь”, – резюмировала она.

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Публикация от Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению, 14 февраля он повторил это.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В НАТО отметили, что пока не видят реальных признаков деэскалации и сокращения количества российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 февраля Днем единения.

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