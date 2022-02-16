Запад должен постараться понять «русского медведя»

Все страны мира в большей или меньшей степени сталкиваются с тем, что их суверенитет ограничивается мощными силами географии и экономики, оттеняемыми историей. Как пишет автор The Times, это можно сказать и об Украине, которая оказалась в незавидном положении, поскольку «находится рядом с опасным русским медведем». Однако Западу необходимо осознать, что именно он своими действиями после холодной войны довёл до такой ситуации, и, чтобы сегодня предотвратить конфликт, нужно попытаться понять Россию.



AP

Перед началом переговоров с президентом РФ Путиным Макрон заявил: «Безопасность и суверенитет Украины и любого другого европейского государства нельзя ни в коем случае ставить под сомнение». Как считает автор The Times Кевин Прингл, именно в таком мире всем хотелось бы жить, однако реальность такова, что все страны в большей или меньшей степени сталкиваются с тем, что их суверенитет ограничивается мощными силами географии и экономики, оттеняемыми историей.

По мнению автора материала, очень хорошо данную картину описал в 1969 году канадский премьер-министр Пьер Трюдо, который высказался об отношениях Канады с США.

«Жить рядом с вами — это всё равно что спать со слоном. Каким бы дружелюбным и невозмутимым ни было животное, если можно так выразиться, на тебя влияет каждый его вздох, каждое телодвижение», — отметил тогда отец нынешнего премьера Канады Джастина Трюдо.

Похожие аналогии можно провести и говоря об отношениях между Шотландией и Англией: как вашингтонские политические решения отражаются на Оттаве, так и принимаемые в Вестминстере решения будут влиять на Шотландию в любых обстоятельствах.

«Украина оказалась в незавидном положении, поскольку находится рядом с опасным русским медведем. В то же время у РФ имеются собственные проблемы с безопасностью, что признал Макрон и что часто отсутствует в дискуссиях. Их наличие невозможно отрицать, пусть даже Путин отстаивает российские интересы как законными, так и незаконными методами», — пишет автор The Times.

После холодной войны Запад мог повлиять на вектор развития России, однако вместо этого альянс НАТО поглотил бывшие страны — члены Варшавского договора и республики СССР и препятствовал, а не помогал налаживанию конструктивных международных отношений, что, в свою очередь, мешало возникновению в РФ многообразия мнений. В итоге, считает Кевин Прингл, это стало идеальными условиями для появления таких людей, как Путин.

«Принятие Украины и Грузии в состав НАТО могло усилить напряжённость и усугубить и без того опасное состояние дел. После Второй мировой войны Финляндия из-за своей близости к РФ была вынуждена пожертвовать частью суверенитета и стать нейтральной страной. Но это всё равно было гораздо лучше, чем попасть в ежовые рукавицы Сталина. Агрессивные действия Путина необходимо неустанно осуждать, но ситуацию можно улучшить, если попытаться понять Россию», — заключает автор материала.