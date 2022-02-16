 

МОК объяснил разницу дел Валиевой и Ричардсон

16.02.2022, 8:06, Новости дня
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Дела о положительных допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой и американской бегуньи Ша’Кэрри Ричардсон не имеют ничего общего между собой, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Ричардсон сдала положительный тест 19 июня, результаты пришли быстро, и Американское антидопинговое агентство обработало их до Игр в Токио. Ричардсон приняла один месяц дисквалификации с 28 июня. Надеюсь, ясно, что здесь ситуация (с Валиевой) другая», – передает РИА «Новости» ответ Адамса на вопрос, в чем разница между делами Валиевой и Ричардсон.

Ранее Ричардсон заявила, что сравнение ситуаций с ее допинг-тестом и допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой свидетельствует о расизме в мировом спорте.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.



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