 

Центр имени Гамалеи не смог найти детей без антител к COVID-19 в Москве

16.02.2022, 8:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центр им. Гамалеи Минздрава не смог найти в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с COVID-19, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом», – сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Директор центра добавил, что были идеи искать детей, у которых нет антител к инфекции, не в Москве, но, по его словам, это сложно организовать.

Он уточнил, что, в связи с этим, в настоящее время вносятся изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М».

«Поэтому мы сейчас срочно подаем поправку к нашему протоколу, надеюсь, нам быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц – BAU (единицы связывающих антител). Это низкий показатель, но тем не менее», – сообщил он.

При этом Гинцбург добавил, что исследование вакцины для детей должно начаться в запланированные сроки. Он пояснил, что в ближайшие 15 или даже 20 дней в центре будут проводить конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию). После этого – через три недели – начнутся испытания.

Ранее Минобороны приступило к массовой вакцинации от COVID-19 воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц. Подростков 12-17 лет прививают препаратом «Спутник М», зарегистрированным Минздравом в ноябре 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Кучер рассказал, что предлагал, чтобы в мэры Харькова от “Слуги народа” баллотировался один из сыновей Кернеса

04.05 / При обрушении метромоста в Мехико погибли шесть человек

06.10 / Более половины россиян сочли коронавирус опаснее гриппа

26.01 / Компания JAC раскрыла план выхода новинок в России

15.09 / ВАДА задумалась об исключении марихуаны из списка запрещенных препаратов

16.08 / Трамп задумался о запрете китайской Alibaba в США

08.01 / Живущий за границей экс-банкир назвал себя лидером оппозиции Казахстана, а Токаева – “мебелью” Назарбаева

07.09 / Пожар в тайге не затронул дом отшельницы Агафьи Лыковой

21.04 / Путин о пандемии: У меня была уверенность, что мы преодолеем все испытания

06.05 / Google Photos закроет бесплатный безлимит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика