 

Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

16.02.2022, 7:22, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,75 копейки, курс евро вырос на 7 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,75 копейки и составил 75,305 рубля. Курс евро вырос на 7 копеек и составил 85,57 рубля, передает ТАСС.

Во вторник утром рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.



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