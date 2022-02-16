Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,75 копейки, курс евро вырос на 7 копеек.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,75 копейки и составил 75,305 рубля. Курс евро вырос на 7 копеек и составил 85,57 рубля, передает ТАСС.

Во вторник утром рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.