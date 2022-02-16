 

На Украине предсказали реакцию Запада на захват Донбасса

16.02.2022, 7:22, Новости дня
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Запад мог бы закрыть глаза на военное вторжение Украины в Донбасс, сообщил представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш.

«Как мне сказал один западный дипломат: «Победителей не судят. Даже если вы (официальный Киев) войдете в Донецк военным путем, то никто вам слова не скажет», – передает РИА «Новости» слова Гармаша в эфире видеоблога бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Однако, по словам Гармаша, у Украины могут возникнуть проблемы со стороны Запада, если на боевые действия в Донбассе уйдет больше недели.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.



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