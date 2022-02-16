 

Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет

16.02.2022, 4:17, Новости дня
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.  



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