 

Шойгу проинспектировал учения ВМФ в Средиземном море

16.02.2022, 4:17, Новости дня
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ в Средиземном море, сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота РФ в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в акваториях морей, прилегающих к российской территории», – передает сообщение РИА «Новости».

В частности, глава ведомства «в пункте материально-технического обслуживания ВМФ РФ в  Тартусе заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова о выполнении совместных учебно-боевых упражнений российскими кораблями и самолетами ВКС РФ по поражению корабельных группировок условного противника, а также стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского и противолодочного оружия».

Евменов доложил, что в маневрах в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, в том числе ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал Касатонов», «Адмирал Григорович», большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России.

«В пункте МТО ВМФ РФ в городе Тартус Сергей Шойгу также проинспектировал судоремонтный комплекс Черноморского Флота, где поставил задачи по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры пункта базирования российских кораблей в Сирии», – указывается в сообщении.

В ходе учений также отрабатываются мероприятия по поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Средиземного моря и пролету летательных аппаратов над ней.

Также «Шойгу проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. На командном пункте авиабазы генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего российской группировкой войск (сил) в Сирии генерал-лейтенанта Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению».

Ранее сообщалось, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений.



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