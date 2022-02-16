Родственники Валиевой выступили на слушании о допинг-пробе фигуристки

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16.02.2022, 3:32, Новости дня
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Мама и дедушка российской фигуристки Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.

Как сообщило американское издание The New York Times, дед Валиевой предоставил на слушание дела спортсменки снятое в машине видео, в котором продемонстрировал на камеру упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда ему становилось плохо, передает РИА «Новости».

Также издание сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях сообщила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировки и оставался с ней до возвращения матери с работы. Также мама Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца.

Накануне Валиева с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой у «одиночниц».

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

При этом МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».



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