 

В «ночь вторжения» на Майдане в Киеве Reuters включило гимн СССР

16.02.2022, 3:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ночь на среду, которую на Западе объявили датой «вторжения» РФ на Украину, международное агентство Reuters, центральный офис которого находится в Лондоне, включило на Майдане в Киеве гимн СССР, информирует украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Из забавного в «ночь ожидания вторжения»: агентство Reuters зачем-то запустило стрим прямо с Майдана в Киеве. Наверное реально ждут там увидеть в ближайшие часы «начало войны». Долгое время ничего из ряда вон выходящего на видео не происходило, но потом внезапно заиграл гимн СССР», – информирует «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что РФ якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / “Нет никаких изменений позиции США”. Блинкен рассказал о содержании ответа на требования Москвы по “гарантиям безопасности”

19.01 / Вдова Грачевского показала его могилу

27.06 / В Донецкой области коронавирус обнаружили у восьмимесячного ребенка

15.12 / Евросоюз 16 декабря утвердит третий пакет санкций против Беларуси – журналист

07.11 / Полиция задержала пятерых участников массовой драки в Домодедово

20.04 / Дегтярев провел выездное совещание регионального руководства в Комсомольске-на-Амуре

06.12 / Трое подростков погибли при наезде иномарки на табун в Башкирии

14.09 / Зеленский предупредил Белоруссию об угрозе Майдана

11.01 / Восстановление импорта электроэнергии из Беларуси в перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины – Буславец

04.12 / 46% украинцев считают, что успешность борьбы с COVID-19, прежде всего, зависит от Зеленского – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика